Russland utviser rundt 150 diplomater og stenger det amerikanske konsulatet i St. Petersburg. USA åpner for mottiltak, mens FN frykter ny kald krig.

58 amerikanske diplomater i Moskva og to ved konsulatet i Jekaterinburg må forlate Russland innen 5. april. Videre må USA stenge sitt konsulat i St. Petersburg senest lørdag, kunngjorde det russiske utenriksdepartementet torsdag.

Departementet advarte videre om at Russland kommer til å svare for seg dersom USA iverksetter flere «fiendtlige handlinger» mot russiske utenriksstasjoner.

– Vi ber amerikanske myndigheter som oppfordrer til en svertekampanje mot vårt land, om å ta til fornuft og stanse tankeløse handlinger som ødelegger bilaterale forhold, heter det i uttalelsen.

Utenriksminister Sergej Lavrov understreker at utvisningene er resultat av «brutalt press» fra USA og Storbritannia, som ifølge ham har tvunget sine allierte, blant dem Norge, til «å følge den antirussiske retningen».

USA åpner for motsvar

Torsdagens kunngjøring førte til en ny skarp reaksjon fra USA få timer senere.

– Vi forbeholder oss retten til å komme med svar. Russland har besluttet å isolere seg selv etter det frekke kjemiske angrepet. Vi ser på ulike muligheter, sa det amerikanske utenriksdepartementets talskvinne Heather Nauert.

– Russland bør slutte å oppføre seg som et offer, sa Nauert videre.

De ekte ofrene i saken er den tidligere russiske spionen Sergej Skripal og hans datter Julia Skripal, som ble utsatt for nervegiftangrepet i Salisbury i Storbritannia 4. mars, uttalte Nauert.

Nervegift

Hun viste til at stoffet er identifisert som Novitsjok, en nervegift utviklet under den kalde krigen i det tidligere Sovjetunionen. Bruk av Novitsjok er i strid med konvensjonen om kjemiske våpen, la Nauert til.

Britene besluttet tidligere denne måneden å utvise 23 russiske diplomater som respons på giftangrepet. Russland svarte med å utvise 23 britiske diplomater.

USA varslet mandag at 60 russiske diplomater blir utvist, og at det russiske konsulatet i Seattle skal stenges. Samlet har rundt 20 land sluttet seg til britenes taktikk, og totalt dreier det seg om utvisning av rundt 150 russiske diplomater.

Hvert av disse landene får nå utvist like mange diplomater som de har kastet ut fra russiske ambassader.

Russland, som nekter for å ha hatt noe med Salisbury-attentatet å gjøre, har tidligere gjort det klart at utvisningene vil bli besvart.

Norge

For Norges betyr det at én norsk diplomat blir utvist fra Russland, siden Norge mandag besluttet å utvise en russisk diplomat fra Oslo.

– Her står Norge sammen med Storbritannia, allierte, partnere og naboland, fastslo utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Torsdag kveld var UD ennå ikke informert om Russlands beslutning.

– Vi kommer ikke til å kommentere saken før vi eventuelt får en offisiell henvendelse, sier pressevakt Siri Svendsen til VG.

– Kald krig

FN-sjef António Guterres sier han er dypt bekymret over den tilspissede konflikten mellom Russland og Vesten.

– Situasjonen ligner nå i stor grad på slik vi hadde det under den kalde krigen og medfører at man må gjenopplive mekanismene for kommunikasjon og kontroll for å unngå eskalering og hindre at ting kommer ut av kontroll i situasjoner der spenningen kan øke ytterligere, sa Guterres på en pressekonferanse i New York torsdag.