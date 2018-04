Mark Zuckerberg tar ansvaret for Cambridge Analytica-skandalen. Foto: AP Photo/Nam Y. Huh/NTB scanpix

Zuckerberg vil legge seg paddeflat for Kongressen

Mark Zuckerbergs vil i sin forklaring for USAs kongress tirsdag påta seg ansvaret for at Facebook har mislyktes i å verne om brukernes persondata.