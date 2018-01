Norske mesterkokker hyller kokkelegenden Paul Bocuse, som døde lørdag 91 år gammel.

– Paul Bocuse er død, og gastronomien sørger, skriver den franske innenriksministeren Gérard Collomb på Twitter.

– Monsieur Paul var Frankrike. Enkelhet og sjenerøsitet. Perfeksjonisme og kunsten å leve. Gastronomiens pave har forlatt oss, fortsetter meldingen fra Collomb.

Bocuse har vunnet mange priser, han er tildelt utallige michelinstjerner og er utropt til århundrets kokk. Mest berømt er han for å ha gitt navnet sitt til det store kokkemesterskapet Bocuse d'Or, som ble stiftet i 1983.

Bocuse, som har besøkt Norge flere ganger, led av Parkinsons sykdom de siste årene av sitt liv.

– Bocuse var Frankrike

Den prisbelønte mesterkokken Eyvind Hellstrøm, som selv har deltatt i Bocuse d'Or, og som i mange år har vært en del av Bocuse d'Or-juryen, hedrer Bocuse på Instagram.

– Paul Bocuse var Frankrike. Større enn presidenter, statsledere og guder. Han var som Eiffeltårnet, alltid glitrende, alltid synlig fra alle verdenshjørner, sier Hellstrøm til NRK.

Da Eyvind Hellstrøm ble utnevnt til ridder i den franske Æreslegionen, Frankrikes høyeste orden, i 2007, var det nettopp Bocuse som sto for overrekkelsen.

– Gastronomien sørger i dag, sier den norske mesterkokken.

– En enorm inspirator

Arne Brimi, som i 1987 var den første norske kokken som deltok i Bocuse d'Or, mottok meldingen om Paul Bocuses død med stor sorg.

– Han er blitt et symbol for et helt fag og et helt yrke. Det er veldig trist at han nå er gått bort. En æra er over, men jeg håper arven etter ham blir godt ivaretatt. Det er jeg sikker på at den blir gjennom Bocuse d'Or, sier han.

Brimi forteller at Bocuse har vært til stor inspirasjon for kokker verden over.

– Den friheten som han gjennom sitt arbeid ga kokkeyrket i hele verden, er fenomenal, der kokken kunne få lov til å være seg selv og utøve faget med sin personlighet, sier Brimi.