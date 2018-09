Den kjente danske sangeren sovnet stille inn søndag etter lang tids sykdom.

Livet er langt

Lykken er kort

Salig er den der tør give det bort

Dette er en av mest kjente refrengenen fra folkekjære Kim Larsen, hentet fra «Papirsklip».

Larsen var omgitt av sin kone og seks barn da han døde søndag morgen, ifølge meldingen på Facebook. Han le 72 år.

Det er hans impresario Jørn Jeppesen som forteller om dødsfallet i en pressemelding. Denne er også lagt på Facebook-sidene til Kim Larsen & Kjukken.

Kondolerer på FB

På hjemmesiden var det kommet over 11.000 kondolansemeldinger en time etter at meldingen ble lagt ut på Facebook søndag formiddag.

Kim Larsen er en kjent og kjær artist blant mange i Norge og hele resten av Norden. I januar i år ble det kjent at han hadde fått prostatakreft. Da fortalte Larsens kone, Liselotte Larsen, at ektemannen etter forholdene hadde det bra.

Artisten er kjent for låter som «This Is My Life», «Papirsklip» og «Midt om natten». Han slo først gjennom som frontfigur i gruppen Gasolin i 1971.

Privat bisettelse

«Farvel», skriver den norske radiopersonligheten Finn Bjelke på Twitter, der også forfatteren Tom Egeland minnes Kim Larsen med ordene «This was your life».

Bisettelsen vil finne sted i absolutt stillhet og være helt privat, heter det videre.

Måtte avlyse

Gasolin hadde sin storhetstid i hele Skandinavia på 1970-tallet. Bandet slo igjennom med sanger som «Hvad gør vi nu, lille du?» og «Efter endnu en dag».

Siden har Larsen fungert som soloartist og seinest som sanger og gitarist i rockegruppen Kim Larsen & Kjukken.

I sommer skulle artisten ha holdt syv konserter i Norge, men ble nødt til å avlyse på grunn av helsen.

Men så sent som i august holdt Kim Larsen & Kjukken flere konserter i Danmark, og i slutten av august varslet bandet at de skulle i studio og jobbe med Larsens nye sanger.

Bredt repertoar

Den folkekjære sangeren var også låtskriver, gitarist, forfatter, skuespiller og har ellers lærerbakgrunn.

Som tolvåring begynte han å spille piano, og på fjortenårsdagen får han sin første gitar ifølge Wikipedia.

BTs egen Christian Nome Lepsøe er av Bergens største Larsen-fans. I høst var han på sin 52. konsert. Han skjønte at det kunne bli den siste.