Russlands president Vladimir Putin vil sikre seg gjenvalg med over 70 prosent av stemmene, viser valgdagsmålinger etter at valglokalene stengte søndag.

Putin ser ut til å vinne valget med tre av fire stemmer, ifølge målingene, som er gjengitt hos flere nyhetsbyråer.

På det statlige gallupinstituttet VTsIOM, som har gjort valgdagsmålinger ved 1.200 valglokaler rundt om i Russland, får Putin en oppslutning på 73,9 prosent. En undersøkelse utgitt av RIA gir Putin hele 76,3 prosent.

Russerne er allerede godt i gang med å telle stemmene fra valglokalene som åpnet allerede lørdag kveld, og ifølge Den russiske valgkommisjonen har Putin 72 prosent oppslutning når 21 prosent av stemmene er talt.

Det er betydelig mer enn ved forrige valg i 2012, da han fikk 63,6 prosent oppslutning.

På andreplass kommer kommunistkandidaten Pavel Grudinin, med rundt 11 prosent av stemmene. Han blir etterfulgt av Vladimir Zjirinovskij, leder for det nasjonalistiske liberaldemokratiske partiet, som får 6,7 prosent.

Putin hadde satt seg som mål å få over 70 prosent oppslutning, med en valgdeltakelse på over 70 prosent. Ifølge Den russiske valgkommisjonen har minst 60 prosent av alle stemmeberettigede avgitt stemme under søndagens valg, noe færre enn ved forrige valg.