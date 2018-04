JOBBET I BUSH-ADMINISTRASJONEN: Libby hadde en høy stilling i Bush-administrasjonen og spilte blant annet en nøkkelrolle for å bygge opp påstandene om at Irak hadde masseødeleggelsesvåpen, noe som ble brukt som begrunnelse for den USA-ledede invasjonen. FOTO: J. Scott Applewhite / AP / NTB scanpix