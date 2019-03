Et fly av typen Boeing 737 MAX 8 i Houston i den amerikanske delstaten Texas. Foto: David Koenig / AP / NTB scanpix

Et Boeing 737 MAX 8-fly på flyplassen i Washington. Onsdag ble det klart at USAs luftfartsmyndighet og flyprodusenten Boeing setter alle fly av denne typen på bakken. FOTO: Ted S. Warren / AP/ NTB scanpix

– Sikkerheten til det amerikanske folk, for alle mennesker, er overordnet, sa USAs president Donald Trump da han kunngjorde at ulykkesflyet Boeing 737 MAX 8 settes på bakken også i USA. Foto: Evan Vucci / AP /NTB scanpix

Alle fly av samme modell som ulykkesflyet settes på bakken

Boeing anbefaler at alle deres MAX 8-fly settes på bakken. Beslutningen kom etter at også USA stengte sitt luftrom for den ulykkesrammede modellen.