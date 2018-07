Flere norske turoperatører opplyser at ingen av deres kunder foreløpig er rammet av skogbrannene utenfor Aten i Hellas.

Ving Norge opplyser at de ikke har noen reisemål i det rammede området, men at de har fem gjester som har kjøpt kun flyreisen til Aten.

– De som har kjøpt flyreise av oss, er vi i gang med å kontakte bare for å informere om hendelsene og for å oppfordre dem til å følge med på lokale myndigheters råd, sier informasjonssjef Siri Røhr-Staff i Ving Norge til NTB.

– Merker ikke noe

Reiseselskapet Apollo opplyser at heller ikke de har noen reiser til det berørte området.

– Der vi har flest gjester på fastlandet er i Parga-området, som ligger cirka fem timer unna med bil. Med rutefly har vi noen få gjester i Aten nå – fem som kom dit i går, som vi har snakket med, og tre som er på vei dit nå. De som er i Aten, merker ikke noe til brannen, opplyser markeds- og kommunikasjonssjef Tonje Løkaas Fossum til NTB.

Reiseoperatøren TUI opplyser at de ikke har noen gjester i Aten nå, og at de heller ikke har noen som skal ned dit de neste dagene. Det samme gjelder kunder av solfaktor.no.

Ikke noe typisk turistområde

Ifølge kommunikasjonsansvarlig Sigmund Clementz i Europeiske Reiseforsikring er området som er rammet av skogbrannene, et sted hvor det ikke ferdes så mange turister.

– Vi sitter med et inntrykk av at dette området først og fremst er et sted hvor grekerne selv ferierer og ikke så mange utenlandske turister. Vi har foreløpig ikke fått melding om nordmenn som er rammet og som er kunder hos oss, sier han til NTB.

Europeiske følger situasjonen nøye og har høynet beredskapen i tilfelle det blir nødvendig.