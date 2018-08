Åtte turister har omkommet i en plutselig flom i Calabria-regionen helt sør i Italia, opplyser lokale hjelpetjenester. Flere er ettersøkt.

De åtte var en del av en større gruppe på 15 personer som fulgte bredden langs den lokale Raganello-elva i nasjonalparken Pollino. Uten forvarsel steg vannet i elva brått etter kraftig regn høyere oppe i elveleiet, og mange ble tatt av de frådende vannmassene.

Lokale redningsmannskaper sier at det var rundt 30 personer i flere grupper i nasjonalparken da været slo til med kraftig vind, regn og flom. Et helikopter er satt inn i letingen, og mannskapene på bakken bruker kraftige lyskastere for å kunne arbeide gjennom natten.