Stadig færre dansker leser nyheter i sosiale medier, viser den danske delen av en internasjonal undersøkelse i regi av Reuters.

En del av forklaringen er å finne i debatten om «fake news», et begrep som først ble brukt av president Donald Trump om medieoppslag han ikke likte eller var uenig i.

Undersøkelsen i Danmark viser at påstander om fake news har vært skadelige for tilliten til nyheter som bringes i sosiale medier som Facebook, Twitter og andre, sier professor Kim Schrøder ved Senter for nyhetsforskning ved Roskilde universitet.

Skeptiske

– Det har vært mye offentlig diskusjon om uttrykket fake news. Det gjør at mange er skeptiske til det de møter i sosiale medier. Dermed unngår stadig flere å gå til sosiale medier for å lete opp vanlige nyheter, sier Schrøder.

Fra 2016 til 2018 falt andelen brukere som søker nyheter i sosiale medier, fra 56 prosent til 46 prosent. Men Schrøder, som har deltatt i undersøkelsen blant danske brukere, sier også at andre forhold er med på å forklare tendensen.

Ikke den virkelige verden

– Facebook har gjort endringer i sin utvelgelse av nyheter. Det kommer stadig færre, sier prosessoren. Han mener at Facebook forsøker å styrke den kontakten som løper mellom brukere og deres nettverk og at det da ikke blir like mye plass til institusjoner som nyhetsmediene.

Undersøkelsen tar også for seg danske brukeres kunnskap om nyhetsformidling i sosiale medier. Kun en tredel av brukerne er klar over at det utvalget de blir presentert for, er foretatt av programvare som baserer seg på den enkeltes tidligere preferanser. Brukerne får ikke et utvalg som viser hvordan verden «er» i virkeligheten.