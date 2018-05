Israels Eurovision-seier er nok en gave til Jerusalem, fastslår statsminister Benjamin Netanyahu.

– For Israel er dette en stor politisk seier, sier historieprofessor Hilde Henriksen Waage til NRK.

Da 25 år gamle Netta Barzilai gikk av med seieren natt til søndag, ropte hun til titalls millioner TV-seere verden over:

– Jeg elsker landet mitt. Neste gang i Jerusalem!

Ideen om at Israel skal arrangere neste års Eurovision-fest i Jerusalem, er politisk betent. Israel erobret det palestinske Øst-Jerusalem, inkludert den historiske gamlebyen, samt Vestbredden og Gazastripen i krigen i 1967.

Mange gaver

Senere annekterte Israel Øst-Jerusalem, og okkupasjonen har vedvart på tross av gjentatte krav fra FNs sikkerhetsråd om full tilbaketrekning.

– Jerusalem velsignes med mange gaver i disse dager, sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu søndag.

Mandag trosser USA massiv internasjonal kritikk og flytter som eneste land sin Israel-ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem. Samme dag feirer israelerne at det er 70 år siden David Ben-Gurion erklærte staten Israel for opprettet.

– Vi fikk nok en gave i går kveld. Gaven er at Eurovision vil komme til Jerusalem neste år, sa Netanyahu.

Gatefest

Israelere strømmet ut i gatene i den mer liberale og sekulære storbyen Tel Aviv for å feire nattens seier. Det er nemlig i denne kystbyen at Israels mest elleville Eurovision-fans bor, skriver nyhetsbyrået AP. De vil at konkurransen skal arrangeres i Tel Aviv, der også andre lands ambassader ligger.

Waage tror ikke de får drømmen oppfylt.

– Til det ligger det for mye politisk innhold i å velge Jerusalem. Dette med «neste år i Jerusalem» er den setningen jødene som i tusenvis av år levde i landflyktighet, sa til hverandre hvert år, sier Waage og viser til Nettas seiersutbrudd i Lisboa lørdag.

Boikott

Midtøsten-ekspert Waage sier noen av neste års deltakere kan komme til å spørre seg om hvorvidt det å reise til Jerusalem vil innebære en anerkjennelse av byen som "Israels evige hovedstad".

– Ved tidligere anledninger har europeere valgt å se bort fra det, og de har deltatt på arrangementer i Jerusalem. Situasjonen var annerledes da konkurransen ble avholdt i 1999. Da var det mer håp om en fredsprosess som skulle løse konflikten, sier Waage til NRK.

Eurovision står på agendaen til den internasjonale BDS-bevegelsen, som oppfordrer til ulike former for boikott av Israel på grunn av den mangeårige okkupasjonen av palestinsk territorium.

Hovedstad ikke nevnt

BDS-aktivister var aktive på sosiale medier i oppkjøringen til Eurovision. Målet var å overtale folk til å protestere mot okkupasjonen gjennom ikke å stemme på Barzilai med låten "Toy", som er inspirert av metoo-bevegelsen.

I stedet kunne høyrevridde patrioter vifte med israelske flagg og hovere over det som fremstilles som en massiv seier over BDS-bevegelsen, skriver den israelske avisa Haaretz.

Palestinerne ønsker Øst-Jerusalem som hovedstad i en framtidig stat, et krav som har bred støtte fra verdenssamfunnet.

Da Eurovision-vertskapet i lørdagens finale henvendte seg til hvert land for å høre deres stemmer, ble Jerusalem ikke nevnt ved navn, til forskjell fra de andre deltakerlandenes hovedsteder.

Eurovision ble også arrangert i Jerusalem i 1979.