Tre dager etter at orkanen Michael rammet Florida med full kraft, er dødstallet steget til 17. Redningsmannskapene leter fortsatt etter ofre.

Redningsmannskapene har blant annet funnet en død person i småbyen Mexico Beach i Florida. Byen ble lagt nesten fullstendig i ruiner av orkanen Michael.

– Vi har en bekreftet omkommet, og jobber nå for å finne ut om det er flere, sier Miamis brannsjef Joseph Zahralban, som leder en redningsenhet som har gått inn i det hardt rammede lokalsamfunnet.

Den døde er en eldre mann som ble funnet flere hundre meter fra huset sitt.

Letemannskapene bruker hunder for å lete etter ofre. De forsøker nå å finne ut om den omkomne var alene, eller om vedkommende forsøkte å søke ly for orkanen sammen med familien.

Mannskapene har nå lett i to dager i ruinene i Mexico Beach. Byen ble truffet med full kraft da kategori-4-orkanen traff land, og kraftig stormflo og ekstrem vind knuste hele kvartaler.

Michael var en av de kraftigste orkanene som noen gang har truffet land i USA. De fleste i Mexico Beach hadde evakuert før orkanen rammet, men enkelte valgte likevel ikke å reise.

Det er meldt om døde i fire forskjellige delstater, og myndighetene frykter tallet vil øke.

– Jeg håper vi ikke vil se en dramatisk økning, men jeg har grunn til å tro at vi ennå ikke har kommet oss inn i noen av de hardest rammede områdene, sier leder i den føderale kriseetaten FEMA, Brock Long. Myndighetene regner med at det kan ta ti dager å få oversikt over skadeomfanget.