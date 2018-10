Saudiaraberne som drepte journalisten Jamal Khashoggi ved landets konsulat i Istanbul, må fortelle hvor liket er, sier Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

– Det er tydelig at han er blitt drept, men hvor er liket? Dere må vise oss liket, sa den tyrkiske presidenten i en tale til lederne for regjeringspartiet AKP fredag.

Samtidig gikk han hardt ut mot Saudi-Arabias første uttalelser om at Khashoggi hadde forlatt konsulatet uskadd etter å ha hentet dokumenter i forbindelse med hans planlagte ekteskap med en tyrkisk kvinne.

– Han ville altså forlate konsulatet og ikke ta med seg forloveden sin? Den typen barnslige uttalelser går ikke hånd i hånd med det å være statsleder, sa Erdogan, som gjentok sin bønn om at Saudi-Arabia utleverer de 18 som er mistenkt for drapet.

– Hvis dere ikke kan få dem til å snakke, gi dem til oss og la oss stille dem for retten, sa den tyrkiske presidenten.

I fredagens tale kunngjorde Erdogan også at Saudi-Arabias riksadvokat reiser til Istanbul søndag i forbindelse med etterforskningen av saken. Der skal han blant annet møte lederen for den tyrkiske påtalemyndigheten.

Erdogan sa også at Tyrkia satt på «flere beviser» og «mer informasjon» om drapet på Khashoggi, som de vil offentliggjøre «når tiden er inne».

– Det er ingen grunn til å være forhastet om dette, sier Erdogan, som med det antyder at Tyrkia er klare for å opprettholde presset mot Saudi-Arabia selv om landet forsøker å finne en måte å få slutt på krisen på.

Saudiarabisk påtalemyndighet uttalte torsdag at Tyrkias beviser tyder på at drapet på Khashoggi var overlagt. Landet og dets ledelse har imidlertid avvist at kronprins Mohammad Bin Salman sto bak.