Samtidig som detaljene rundt bombepakke-mistenkte Cesar Sayoc kommer frem, anklager president Donald Trump mediene for å bruke saken mot ham.

Politiet har beslaglagt Sayocs varebil, som er dekorert med Trump-vennlige budskap eller hatefulle utspill mot dem som har kritisert Trump. Her er blant annet ekspresident Barack Obama og Hillary Clinton avbildet med blink i pannen. Denne varebilen var også Sayocs hjem. Når han trengte å dusje, kjørte han til treningssenteret LA Fitness i Aventura.

Debra Gureghian, sjef i en restaurant i Fort Lauderdale der Sayoc jobbet, sier ordet «gal» beskriver mannen best.

– Han var veldig, veldig sint på verden. Sint på svarte, jøder og homofile. Han var veldig merkelig, sa hun til Washington Post.

WPLG-TV / AP / NTB scanpix

Trump slår tilbake

Flere har siden kritisert Trump for å ha tilrettelagt for politisk vold med sin aggressive retorikk, men presidenten selv sier mediene bruker bombesaken til å score «politiske poeng» mot ham og Det republikanske partiet.

– Vi har sett en innsats fra mediene de siste timene for å bruke de truende handlingene begått av et individ, til å vinne politiske poeng mot meg og partiet mitt, sa han under et valgkampmøte i North Carolina.

Trump har vært tydelig på at bombesaken har stanset et sterkt republikansk momentum i forkant av mellomvalget i USA. Presidenten inntok innledningsvis en forsonende tone, men har siden valgt å peke fingeren tilbake på opposisjonen.

– Jeg hørte den mistenkte er en som foretrekker meg over andre. Det er ikke min skyld. Mediene har vært ufattelig urettferdig mot republikanere, konservative og spesielt meg. Men vi vinner, og det liker jeg, sa Trump.

John Locher / AP / NTB scanpix

Krass og kompromissløs Obama

Fredag så Obama i valgkampmodus ut til å etterkomme presidentens ønske om å ikke gjøre bombesaken til et politisk kort. Under et velgermøte i Milwaukee, etter flere måneder med tilslørt kritikk, var Obama imidlertid uvanlig direkte i sin omtale av etterfølgeren.

Ekspresidenten mener Trump har skapt et miljø som har gitt «åpenlyse, skamløse og gjentatte løgner» på et nivå man ikke har sett tidligere, og peker ut Trumps lovnad om nye skattekutt i USA før mellomvalget i november.

– Han bare dikter opp ting på sparket. Kongressen er jo ikke engang samlet. Dette er noe dere kan undersøke selv, sa Obama, som i mellomvalget driver valgkamp for Demokratene.

Ekspresidenten pekte så på det han mener er åpenbare motsetninger mellom Trumps ord og handlinger. «Rens sumpen i Washington» var et av slagordene til Trump under valget i 2016, men siden den gang hevder Obama at Trump-administrasjonen har dratt til Washington og «plyndret i vei».

– De har samlet nok tiltaler i Washington til på fylle et helt fotballag. Ingen i min administrasjon ble tiltalt, fastslo han.

Skremselstaktikk

En annen av Trumps fanesaker før mellomvalget er migrantkaravanen i Mexico, som Trump har beskrevet som bestående av «hardbarka kriminelle», et utsagn Obama avfeier som en republikansk skremselstaktikk.

– De forsøker å overbevise folk om at en gjeng underernærte og utslitte flyktninger langt, langt unna oss, utgjør en fare. Det skal liksom være valgets store sak og ikke helsereform, pensjon, lønnsordninger eller infrastruktur, sa Obama.

Mellomvalget i USA, som er 6. november, har blitt et symbolvalg for de to splittede partiene og debattklimaet i landet har blitt giftig.