ÅSTEDET: Politietterforskere i arbeid på åstedet for skytingen, Hot Yoga, på et lite kjøpesenter i Tallahassee i Florida i USA fredag. FOTO: Steve Cannon / AP / NTB scanpix

Flere drept og kritisk skadd under skyting i yogatime i Florida

To er døde og ytterligere fem personer skadd etter at en mann skjøt rundt seg og tok sitt eget liv i et yogalokale i Tallahassee i Florida fredag.