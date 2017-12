Personen i Trumps overgangsteam som instruerte Michael Flynn om å opprette kontakt med Russland, skal være Jared Kushner, ifølge NBC og CNN.

Under en rettshøring fredag hevdet tidligere sikkerhetsrådgiver Michael Flynn at noen i Trumps overgangsteam styrte hans kontakt med Russland, uten å navngi noen.

I etterkant har flere medier spekulert i hvem denne personen er. ABC News meldte at Flynn skulle være klar til å vitne under ed om at det var Trump personlig som beordret ham, mens det franske nyhetsbyrået AFP nøyde seg med å melde at det skal være snakk om en «svært høytstående person» i Trumps overgangsteam.

Denne svært høytstående personen skal være Trumps svigersønn Jared Kushner, sier to personer med kjennskap til Russland-etterforskningen til NBC News. Anonyme kilder sier det samme til CNN.

Mediehuset skriver at Flynn skal ha blitt instruert av Kushner om å ta kontakt med flere utenlandske tjenestefolk, inklusive de russiske.

Kushners advokat ville ikke kommentere saken til CNN.

Også tidligere assisterende nasjonal sikkerhetsrådgiver, Kathleen «K. T.» McFarland er nevnt i rettsdokumentene, skriver nyhetsbyrået AP.

Hun skal ha vært involvert i en diskusjon med Flynn om hva han skulle si til russiske myndigheter som en respons på sanksjonene som ble pålagt Russland i fjor. Det sier to tidligere tjenestemenn i Trumps overgangsteam. McFarland var i Trump-apparatet i fire måneder. Hun er nå nominert til å bli den USAs neste ambassadør i Singapore.