Sverige får onsdag vite hvem som vant valget

Valgmyndighetene i Sverige opplyser at det onsdag likevel kan kåres en vinner i thrillervalget.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Det har vært planen helt siden valgdagen søndag, da det viste seg å være så jevnt at et foreløpig resultat ikke ville bli klart før de siste stemmene var talt opp. Siden det er så mange forhåndsstemmer, sa valgmyndighetene mandag at det kunne drøye helt til torsdag før svenskene får vite hvem som blir statsminister.

Men nå ser det ut til at det blir klart onsdag likevel.

– I morgen kveld kommer det foreløpige valgresultatet sannsynligvis til å være klart, men vi kan ikke gi et tidspunkt, sier stabssjef Anna Nyqvist i valgmyndighetene til SVT.