Stephen Paddock beskrives som en ensom ulv. IS har tatt på seg ansvaret, men det avviser amerikanske myndigheter.

STEVE MARCUS / X00642

Motivet for massakren i Las Vegas er så langt et mysterium. Stephen Paddock var en eldre borger med rent rulleblad, bosatt i Mesquite, en småby for pensjonister.

Politiet antar at det er han som drepte minst 58 mennesker og skadet over 500 personer på en countryfestival i Las Vegas sent søndag kveld lokal tid.

Fakta: Angrepet i Las Vegas * Minst 58 mennesker ble drept og over 500 personer ble såret i et angrep mot publikum på en countryfestival i Las Vegas sent søndag kveld lokal tid. * Politiet har navngitt en gjerningsmann, 64 år gamle Stephen Craig Paddock fra Mesquite i Nevada. De mener han handlet alene. * Han ble funnet død av politiet i 32. etasje i Mandalay Bay Hotel and Casino, som ligger rett over gaten for konsertarenaen på The Strip. Han tok trolig sitt eget liv. * Et stort antall politibiler var raskt på stedet, og hele kvartalet ble avstengt. Øyenvitner sier de hørte skuddsalver i over fem minutter. *Angrepet skjedde under en konsert med countryartisten Jason Aldean, med rundt 22.000 tilhørere på countryfestivalen Route 91 Harvest. To av de drepte var politibetjenter som var på konsert på fritiden. * Politiet meldte først om skytingen kl. 22.38 søndag kveld lokal tid (mandag kl. 7.38). Angrepet skjedde i det berømte strøket The Strip, som går gjennom sentrum av Las Vegas. Det er her alle de store kasinoene ligger på rekke og rad. Kilde (NTB)

– Vi vet ikke så mye om Mr. Paddock, men han bor her i byen. Fra politiets side har vi ikke hatt kontakt med ham før dette, sier Quinn Averett, en talsmann for politiet i Mesquite, til The Guardian. Paddock

Paddock har tidligere bodd i Texas og Florida. Han var en pensjonert regnskapsfører og hadde ifølge politiet rent rulleblad. Han hadde også flylisens.

HANDOUT / X80001

Den ytterliggående islamistgruppen IS hevder i en melding at angrepet i Las Vegas er deres verk og at gjerningsmannen konverterte til islam for flere måneder siden. IS legger ikke frem opplysninger som bekrefter dette.

To amerikanske sikkerhetskilder sier tvert imot til Reuters at myndighetene ikke har bevis for at Paddock har forbindelse til noen internasjonal militant gruppe.

Bodde i en pensjonistby

Mesquite er en mindre by med 20.000 innbyggere. Den er dominert av pensjonister, to golfbaner og et kasino. Byen ligger 100 kilometer nordøst for Las Vegas. Motivet er ukjent, og handlingen virker meningsløs. Sheriff Joe Lombardo sier på en pressekonferanse i Las Vegas at politiet ikke har funnet noe som ligner på et motiv.

Fakta: De blodigste skytemassakrene i USA * Las Vegas i Nevada 1. oktober 2017: Minst 58 mennesker ble drept og 515 ble såret da en mann skjøt mot publikum på en utendørskonsert fra 32. etasje i et hotell i Las Vegas. Motivet er ikke kjent. Gjerningsmannen, en 64 år gammel hvit, amerikansk pensjonist, tok ifølge politiet sitt eget liv. * Orlando i Florida, 12. juni 2016: 49 drepte på en nattklubb for homofile. Gjerningsmannen ble skutt og drept av politiet. Han hadde på forhånd avgitt en erklæring om støtte til IS. * Blacksburg i Virginia, 16 april 2007: 32 drepte ved universitetet Virginia Tech. Gjerningsmannen, som var student der, tok sitt eget liv. * Sandy Hook i Connecticut, 14 desember 2012: 26 drepte på barneskolen. Blant de drepte var 20 barn som var seks og sju år gamle. Gjerningsmannen, som tidligere samme dag hadde drept sin egen mor, tok deretter sitt eget liv. * Killeen i Texas, 16. oktober 1991: 22 ble drept da en mann kjørte en bil gjennom veggen på en kafé, og deretter skjøt rundt seg. Gjerningsmannen tok deretter sitt eget liv. * San Bernardino i California, 2. desember 2015: 14 mennesker ble drept da et nygift radikalisert muslimsk par skjøt om seg i et juleselskap for ansatte på mannens arbeidsplass. Paret ble skutt og drept av politiet. * Fort Hood i Texas, 5. november 2009: En major og psykiater skyter 13 mennesker på militærbasen utenfor Kileen. Gjerningsmannen, som erklærte sin støtte til al-Qaida, blir dømt til døden og henrettet. * Binghamton i New York, 3. april 2009: En vietnamesisk innvandrer skyter 13 mennesker på et innvandrersenter før han tar livet av seg selv. * Washington, 16. september 2013: En mann skyter 12 på militærbasen Navy Yard. Gjerningsmannen blir skutt og drept av politiet. * Aurora i Colorado, 20. juli 2012: En maskert mann skyter 12 personer i en kino i under premieren på Batman-filmen «The Dark Knight Rises». Den 24 år gamle gjerningsmannen blir dømt til fengsel på livstid. * Littleton i Colorado, 20. april 1999: To væpnede elever dreper tolv andre elever og en lærer ved Columbine High School før de tar livet av seg. (Kilde: AFP, NTB)

Lamslått bror

Gjerningsmannens bror, Eric Paddock, sier han er fullstendig lamslått etter det som er skjedd. I et kort intervju med avisen Orlando Sentinel sier han at han ikke kan forstå eller forklare brorens handlinger.

NBC

– Vi har overhodet ingen forklaring. Jeg kan ikke forestille meg hvorfor han skulle gjøre noe slikt. Hvis dere i pressen finner ut noe, gi oss beskjed! Jeg fatter ingenting, sier Eric Paddock.

– En ondskapsfull handling

President Donald Trump omtaler Las Vegas-massakren som ren ondskap og ber folk stå sammen. – Dette var en handling av ren ondskap. Føderale myndigheter jobber nå nært med lokale myndigheter for å bistå i etterforskningen, sa Trump i en direktesendt tale like før klokken 17 norsk tid.

Carolyn Kaster / TT / NTB scanpix

Trump rettet i talen en stor takk til politiet i Las Vegas og alle nødetatene og opplyste at han selv vil besøke byen onsdag.

– Vi ber for dere, og vi er her for dere. Vi ber Gud hjelpe dere å komme dere gjennom denne mørke tiden. i Bibelen står det at Herren står nær dem som lider. Vi søker trøst i disse ordene, sa Trump.