Det republikanske partiets siste forsøk på å fjerne Barack Obamas helsereform falt i fisk. Kampen mot reformen er dermed utsatt på ubestemt tid.

Tirsdag ble det klart at partiets siste alternative helsereform ikke hadde nok støtte i Kongressen. Tre republikanske senatorer – John McCain, Rand Paul og Susan Collins – gjorde det klart at de ikke kunne støtte forslaget.

Senatoren Bill Collins erklærte at avstemningen om forslaget var utsatt, og flere amerikanske medier fastslo at Republikanernes siste forsøk hadde mislyktes.

Partiet har imidlertid ikke tenkt å gi opp kampen mot Obamacare fullstendig. Den republikanske senatoren Lindsey Graham sier partiet nå vil konsentrere seg om en ny skattereform. Etter det vil de igjen komme tilbake til helsereformen.

Mens Republikanerne må bite i seg et nytt nederlag, gleder Demokratene seg over at Obamacare inntil videre består. Millioner av amerikanere vil nå få beholde helsetilbudet sitt, ifølge Chuck Schumer, Demokratenes leder i Senatet.