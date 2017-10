Ekstremistgruppen IS kommer til å tape Raqqa lørdag eller søndag, hevder USA-støttede opprørere. AFP hevder at alle syriske IS-krigere forlater byen de har regnet som sin hovedstad.

Nyhetsbyrået AFP siterer en overvåkingsgruppe på at de syriske IS-krigerne forlater byen.

YPG-talsmann Nouri Mahmoud sier til Reuters at kampene fortsatt pågår inne i Raqqa by. Han sier byen kommer til å bli frigjort lørdag eller søndag.

IS-kontroll siden 2014

Den ytterliggående islamistgruppen Den islamske staten (IS) tok sommeren 2014 kontroll over store områder i Irak og Syria og proklamerte et islamsk kalifat med den syriske byen Raqqa som hovedsete.

YPG spiller en sentral rolle i den USA-støttede opprørsalliansen SDF, som nå leder an i kampen mot den ytterliggående islamistgruppen i Syria. SDF-talsmann Mustafa Bali sier lørdag formiddag at den «endelige» kampen for å drive ekstremistgruppen ut av byen er i gang.

Busser skal stå klare

Bali sier det kan ta timer eller dager før byen er frigjort. Bali sier kampene mot IS-krigere fortsatt pågår i flere bydeler.

Eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) hevder IS-krigere og familiene deres allerede har forlatt byen, og busser er på plass for å kjøre ut fremmedkrigere og deres familier. De sier ikke noe om hvor de i så fall skal kjøres til.

Venter harde kamper

Den USA-støttede styrken mot IS hevder at et hundretalls IS-tilhengere har overgitt seg i løpet av kampene i Raqqa de siste dagene. Men ifølge alliansen gjenstår det fortsatt noe før byen er frigjort.

– Vi forventer tøffe kamper de kommende dagene, og kommer ikke anslå noe bestemt tidspunkt for når vi tror at IS kommer til å være fullstendig beseiret i Raqqa, sier Ryan Dillon, talsperson for de amerikanskstøttede styrkene.