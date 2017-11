Den ytterliggående islamistgruppen IS kaller New York-angriperen «en av kalifatets soldater».

Det rapporterer IS i sitt eget magasin al-Naba, ifølge Reuters. Men islamistgruppen legger ikke frem noen beviser for påstanden.

SITE, som overvåker de militante islamistenes virksomhet og nettsteder, hevder det ikke har vært direkte kontakt mellom IS og angriperen, men sier at angrepet var inspirert av gruppen.

Onsdag forklarte den terrorsiktede Sayfullo Saipov at han handlet på vegne av IS. 29-åringen sa også at han «følte seg bra» etter handlingen.

Siktelsen mot ham omfatter å stille materiell og ressurser til rådighet for en utenlandsk terrorgruppe, og bruk av vold og ødeleggelse av motorkjøretøy.

I angrepet i New York tirsdag ble åtte mennesker drept og over ti skadd.