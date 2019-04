Statsminister Pedro Sánchez og hans parti PSOE tok en klar seier i valget i Spania, men vil trenge partnere for å kunne fortsette i regjering.

Det sosialdemokratiske regjeringspartiet PSOE fikk 28,7 prosent av stemmene og 123 seter i nasjonalforsamlingen, en økning på 38 seter fra forrige valg i 2016.

Som største parti er det PSOE, med statsminister Pedro Sánchez i spissen, som nå skal starte forhandlinger om hvem som skal sitte i landets neste regjering.

Men partilandskapet er fragmentert, og prosessen kan bli langdryg og komplisert.

Høyreskvis

Spansk politikk har tradisjonelt vært dominert av PSOE og det konservative partiet PP. Men i dag er nye partier kommet til, og bildet er langt mer sammensatt enn før.

Konservative PP kom i alvorlig skvis i valget og blødde velgere til venstre og til høyre.

PP fikk 16,7 prosent av stemmene, det dårligste resultatet i partiets historie. Partiet får 66 seter i nasjonalforsamlingen, mot 137 i forrige valg.

Nykomling på ytterfløyen

Samtidig klarte nykomlingen Vox på ytre høyre å sikre seg 10,3 prosent av stemmene og 24 seter.

Det er første gang siden diktator Francisco Francos død i 1975 og gjenopprettelsen av det spanske demokratiet at et parti på ytre høyre fløy er valgt inn i nasjonalforsamlingen.

Vox gikk til valg på nasjonal selvfølelse, verdikonservatisme og innvandringsmotstand, men har framfor alt hatt spansk enhet og motstand mot separatister som fanesak. Partiet ble dannet så sent som i 2013 og markerte seg for alvor i regionsvalget i Andalucía i desember i fjor.

– Vi kan med stor ro si til Spania at Vox er kommet for å bli, sa partileder Santiago Abascal da resultatet var klart.

Krever respekt for grunnloven

Sánchez holdt seierstale på balkongen utenfor PSOEs hovedkvarter i Madrid.

– Framtida har vunnet og fortida tapt, sa han til de frammøtte.

Sánchez varslet videre at han er klar for sonderinger med andre partier, men at han stiller som betingelse at samarbeidspartnerne «respekterer grunnloven og ønsker å bevege seg mot sosial rettferdighet, sameksistens og politisk ryddighet».

Det tolkes som et tegn på at Sánchez foretrekker en venstreregjering, men også som en klar advarsel til katalanske separatister om at løsrivelse – som forbys av grunnloven fra 1978 – ikke kommer på tale.

Mangler flertall

Ifølge spanske medier kan regjeringssamtalene bli langvarige og kompliserte.

Men Sánchez har flere muligheter.

Han kan regne med støtte fra venstrepartiet Podemos, som fikk 14,3 prosent av stemmene i valget. Men støtte fra Podemos er ikke nok til å sikre flertallet. PSOE og Podemos vil trenge hjelp også fra småpartier for å nå flertallsgrensa på 176 av de totalt 350 setene i nasjonalforsamlingen.

Det betyr at et samarbeid med katalanske separatistpartier kan bli nødvendig.

Sentrumsalternativ

Et annet alternativ for Sánchez er å samarbeide med det liberale partiet Ciudadanos, som fikk 15,9 prosent av stemmene. PSOE og Ciudadanos vil ha flertall sammen med i alt 180 seter i nasjonalforsamlingen.

– Sánchez kan velge mellom to koalisjoner. Det er idealet for enhver politiker, sier Nacho Torreblanca, direktør ved European Council of Foreign Relations i Madrid, til avisa Financial Times.

Men Ciudadanos' leder Albert Riveras har et anstrengt forhold til Sánchez, noe som gjør dette alternativet mindre aktuelt.