Saudi-Arabia har i en massehenrettelse halshogget 37 borgere som var dømt til døden for terrorisme. De fleste av dem var sjiamuslimer.

– Dette er den største massehenrettelsene av sjiamuslimer i kongedømmets historie, sier den saudiarabiske dissidenten Ali Al-Ahmed, som leder Gulf Institute i Washington.

Innenriksdepartementet i Riyadh kunngjorde tirsdag henrettelsene sammen med en navneliste.

Al-Ahmed har identifisert 34 av de 37 som ble henrettet, som medlemmer av landets sjiaminoritet.

Henrettelsene skjedde blant annet i hovedstaden Riyadh og i islams hellige byer Mekka og Medina. Liket av en av de henrettede mennene ble naglet til en påle, opplyser innenriksdepartementet.

Tortur

Det oppgis ikke hvor i landet dette skjedde, men slike offentlige likskuer skjer vanligvis på et offentlig torg og varer i rundt tre timer. Henrettelsene skjer som oftest ved halshogging med sverd på offentlig sted.

Amnesty International bekrefter også at de fleste av de 37 var sjiamuslimske menn. Rettssakene de ble dømt i, var farser basert på tilståelser presset frem gjennom tortur, fastslår menneskerettsorganisasjonen.

– Dette er nok et grusomt tegn på hvordan dødsstraff brukes som et politisk verktøy for å knuse meningsmotstand, sier Lynn Maalouf i Amnestys Midtøsten-avdeling.

– Beskjed til Iran

Hittil i år har myndighetene i Saudi-Arabia henrettet minst 100 mennesker, ifølge tall fra statlige medier. I hele fjor var antallet 149, ifølge Amnesty.

Ikke siden 2016 har det ultrakonservative regimet, som styres av den sunnimuslimske Saud-familien, henrettet så mange mennesker på en og samme dag.

Den gang ble 47 terrordømte mennesker henrettet i det som var den største massehenrettelsen siden 1980. Det utløste store protester fra Pakistan til Iran. Blant dem som ble henrettet, var den fremtredende sjiamuslimske predikanten Nimr al-Nimr.

Dissidenten i Washington tolker henrettelsene som et politisk budskap til det sjiamuslimske presteregimet i Iran.

– Dette er politisk. De var ikke nødt til å henrette disse menneskene, men det er viktig for dem å ri på den amerikanske anti-iranske bølgen, sier Al-Ahmed.

Ideologi og terror

Det er ikke klart hva de 37 konkret er dømt for å ha gjort.

Innenriksdepartementet sier de hadde omfavnet ekstremistiske ideologier og dannet terrorceller med mål om å spre kaos og fremprovosere religiøse splittelser. Videre ble de funnet skyldig i bombeangrep mot sikkerhetsinstallasjoner og drap på soldater i samarbeid med fiendtlige organisasjoner, heter det fra departementet.

Amnesty sier elleve av mennene ble dømt for å ha spionert for Iran og dømt til døden i en «grovt urettferdig rettssak». Minst 14 andre ble dømt for voldsforbrytelser i tilknytning til demonstrasjoner mot regjeringen i områder med sjiamuslimsk flertall i 2011 og 2012.

Mannen som ble hengt opp på en stake etter halshoggingen, var tilsynelatende en sunnimuslim som var dømt for terror, ifølge nyhetsbyrået AP.

Rivalisering

Henrettelsene ventes å øke spenningen mellom stormaktsrivalene Iran og Saudi-Arabia, som antas å være oppildnet av USAs knallharde linje mot Iran. Tirsdagens halshogginger ble godkjent gjennom dekret fra kong Salman, som har overlatt mye av makten til sin sønn, kronprins Mohammed bin Salman. Kronprinsen har et nært forhold til Jared Kushner, president Donald Trumps svigersønn og seniorrådgiver.

Saudi-Arabia er blant de land i verden som henretter flest dødsdømte. Iran henrettet 253 dødsdømte i fjor, men det antas at Kina toppet listen selv om myndighetene i Beijing ikke oppgir hvor mange som henrettes.