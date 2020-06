Konspirasjonsteorier florerer i Russland

Koronaviruset har utløst alle mulige konspirasjonsteorier i Russland, og Putin-styret har mistet all kontroll over dem.

Russland har nå de tredje høyeste smittetallene i verden. Dette bildet er tatt på Den røde plass i helgen, der det årlige bokmarkedet gikk av stabelen undere streng kontroll av politiet. Foto: SHAMIL ZHUMATOV / X00499

En operasanger har satt seg opp mot Putin, og en ekspert snakker nå om «dyrisk angst».

En fjerdedel av russerne tror ikke på koronaviruset. Mange av koronafornekterne ser dermed ut til å ha hørt godt etter da de statskontrollerte mediene i Russland i pandemiens første fase fremsatte en rekke forskjellige konspirasjonsteorier om viruset. Det var for eksempel at det slett ikke eksisterte, at det skyldtes 5G-nettverk, eller at hadde blitt fremstilt som en del av et amerikansk biologisk våpenprogram og deretter ført til Kina.

Nummer tre i verden

I ettertid rammet viruset imidlertid også Russland, som siden har kjempet hardt for å få bukt med spredningen, som nå er den tredje mest omfattende på verdensbasis. Mange av fornekterne har nå vanskelig for å akseptere at den russiske staten skal kunne begrense handlefriheten deres, når de tidligere har fått vite at det hele bare er et stort komplott iverksatt av vesten.

En av de mest fremtredende fornekterne er operasangeren Vadim Tjeldijev, som tidligere virket ved det kjente Marinkij-teateret i St. Petersburg. Han oppga imidlertid operakarrieren for å hjelpe fattige på sin kaukasiske hjemplass, Nord-Ossetia, og har altså nå nylig kastet seg inn i kampen mot «covid-19-komplottet».

Sammen med andre aktivister oppfordrer han nå russiske borgere til å gå på gaten og protestere mot den omfattende nedstengningen av det russiske samfunnet. Nedstengningen har blitt ledsaget av nye kontrollmekanismer, og koronafornekterne anser disse som det egentlige formålet ved det hele: å overvåke borgerne under påskudd av å beskytte dem.

I april ble Vadim Tjeldijev pågrepet av politiet for å spre falske nyheter, da han hevdet at koronaviruset ikke eksisterer, og at myndighetene bare bruker det som påskudd for å «stjele fra alminnelige mennesker».

Fordummelse

I et stort intervju i avisen Novaja Gazeta fremhever den russiske politiske eksperten Gleb Pavlovskij det ironiske i at forskjellige konspirasjonsteorier nå støter sammen. Han mener styresmaktene muligens har «lyktes som faen» i «forsøket på å score enkle poeng tidlig i forløpet».

Pavlovskij er ikke hvem som helst. Han er mest kjent for sin rolle som grå eminense i den litt skumle underverdenen av politisk manipulasjon. Han er Russlands mest kjente spinndoktor, og kjenner alle triks i boken for hvordan man kan påvirke velgerne.

Ifølge Pavlovskij har det skjedd en «systematisk fordummelse» av de russiske velgerne de siste årene. Det har vært helt tydelig, tilføyer han, siden 2012, da Russlands politiske system ble rystet av omfattende protester. Han forklarer at det er lett for folk som ham og hans kollegaer å få velgerne til å tro på løgner. Nøkkelen til det hele, forklarer han, er omfanget. Det er de mange tusen og millioner av budskap og gjentakelser som gjør hele arbeidet. Det vanskelig er derimot å få snudd strømmen og å bringe velgerne i en ny retning. Når først massebevisstheten er satt i bevegelse, er det ikke så lett å stanse den.

Machopresidentenes fall

Den amerikanske nyhetskanalen, CNN, sammenliknet for noen dager siden håndteringen av covid-19-pandemien i USA, Brasil og Russland. De tre landene har i denne rekkefølgen flest smittede, og CNN konkluderte at machopresidentene har feilet i deres forsøk på å løse krisen.

Etter en langsom start, hvor Kreml blant annet ønsket å påpeke påstått vestlig svakhet og for øvrig feire den russiske president, Vladimir Putins nye grunnlov, kom covid-19 for alvor på dagsorden i Russland. Det har kommet både statistikk, advarsler, nedstengning og kontroll. Det dominerende bildet har ikke vært at myndighetene har prøvd å bagatellisere situasjonen.

Det vitner også konspirasjonsteoriene om. Russland er et lavtillitssamfunn, og folk har lett for å overbevise seg selv og hverandre om at det er noe skummelt bak det hele, som bare ikke blir fortalt åpent. Gleb Pavlovskij ser nå en utvikling hvor styresmaktene har tøyet strikken for langt. Helt fra begynnelsen unnlot man å si sannheten. Det har rett og slett vært for mye politisk spinn i forskjellige retninger for å oppnå forskjellige resultater, så nå kjemper politikerne og de statskontrollerte mediene om å gjenvinne kontrollen over narrativet.

«Avputinifisering»

Pavlovskij beskriver en «dyrisk angst» hos et styre som frykter at krisen vil føre til nye preferanser, nye meninger og ny aktivisme. Han mener faktisk at prosessen i Russland allerede har gått så langt, at samfunnet er i ferd med å bli «avputinifisert». Han sammenlikner dagens Russland med Russland under Nikolaj I, hvis styre led et avgjørende nederlag under Krimkrigen i 1853–56. Nederlaget blottla styrets svakheter slik at de ble åpenbare for alle. Svakhetene hadde vært under utvikling lenge, og skruen ble strammet til stadig for å holde det sammen, men til slutt måtte det kollapse.

I den frykten Pavloskij mener å se i ansiktene i Kreml, minner Putin kanskje litt om sine kolleger Donald Trump og Jair Bolsonaro: Covid-19 kommer snikende, men politisk kan den ramme som en rivningskule. Ingen har hittil greide å stanse viruset, men i forsøket på å gjøre det, er sannheten kanskje et godt sted å starte.

