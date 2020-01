Lot 40.000 familier spise sammen mens viruset spredte seg

Borgermesteren i byen Wuhan beskyldes for ikke å ha grepet inn i tide overfor det nye dødelige viruset. Nå stenger man stadig flere millionbyer for å minske smittefaren og bygger sykehus på ti dager for de smittede.

