Minst 16 ansatte ved Beiruts havn er pågrepet

Minst 16 ansatte ved havnen i Beirut er pågrepet etter den enorme eksplosjonen som la deler av byen i ruiner, opplyser Libanons militære påtalemyndighet.

I sommer fortsatte demonstrasjonene mot vanstyret til libanesiske myndigheter. Nå vil protestene anta nye og kraftigere former, spår aktivister. Foto: AP / NTB scanpix

Nærmere 20 ansatte er blitt tatt inn til avhør, og av dem er 16 fremdeles i den militære påtalemyndighetens varetekt, ifølge et dokument som nyhetsbyrået AFP har sett.

Den kraftige eksplosjonen ble etter alt å dømme forårsaket av en brann i en lagerbygning som spredte seg til et lager med 2.750 tonn ammoniumnitrat i havnen i den libanesiske hovedstaden.

Nærmere 140 mennesker er bekreftet omkommet, over 5000 ble skadet og over 250.000 skal ha blitt hjemløse i eksplosjonen.

En soldat fotografert i ruinene etter eksplosjonen som tirsdag gikk av i havnen i Beirut. Foto: Thibault Camus / AP / NTB scanpix

Aktivister spår nye opptøyer

Sjokk vendes til sinne i Libanon etter katastrofen i Beirut. Aktivister spår nye opptøyer og demonstrasjoner mot makthaverne.

– Ute i gatene er folket avsindig rasende. Vi har snakket om at korrupsjonen langsomt tar livet av oss, nå sier man at korrupsjonen har eksplodert i ansiktet på oss, sier jurist og aktivist Hussein El Achi til nyhetsbyrået TT.

Eksplosjonen i et havnelager med 2.750 tonn høyeksplosivt ammoniumnitrat i Beirut tirsdag la store deler av byen øde. Så langt er 137 mennesker bekreftet døde, mens tusenvis er skadet og flere hundre tusen er blitt hjemløse. I ettertid har det kommet frem at myndighetene i seks år ignorerte en rekke advarsler om faren.

Udugelige myndigheter

Eksplosjonen blir nå sett som et bevis på hvor udugelige myndighetene er.

– Vi har sett krig, men vi har aldri sett en ødeleggelse som dette. Vi holder myndighetene ansvarlige, sier El Achi.

– Vi har protestert, vi har bedt om endring, men ingenting ble gjort. Jeg er veldig redd for at vi nå må konfrontere dem som styrer, på andre måter enn tidligere, sier han.

Imens gråter libanesere over sine døde, og over sine ødelagte hjem og butikker.

– Hvem skal erstatte tapene våre, sier en rasende butikkeier Nada Chemali til The New York Times.

Da Frankrikes president Emmanuel Macron torsdag ankom Beirut, ble han møtt av folkemengder som tryglet om hjelp til å styrte regjeringen, melder AFP.

Hvem skal betale for ødeleggelsene, raser befolkningen i Beirut. De mener tirsdagens eksplosjon er et bevis på myndighetenes udugelighet. Foto: AP / NTB scanpix

Korrupsjon og vanstyre

Libanons store problem er korrupsjonen, mener førstelektor i Midtøsten-studier Dag Tuastad ved Universitetet i Oslo.

– Libanon har vært vanstyrt siden 1990. Problemet er at man har en gjennomkorrupt stat, der politiske ledere står i allianse med forretningsmenn. De er mer interessert i å mele sin egen kake enn å ta ansvar for landet, sier han til NTB.

Fjorårets økonomiske kollaps og de påfølgende historisk store protestene førte til at Libanon fikk en ny regjering i januar, ledet av sunnimuslimske Hassan Diab. Men lite ble forandret i landets særegne politisk-sekteriske system, der makten fordeles mellom elitene fra de største religiøse gruppene.

Derimot stupte landets valuta 80 prosent i verdi, mens arbeidsløsheten steg til nye høyder. Samtidig innførte bankene strenge uttaksbegrensninger på grunn av den økonomiske krisen. Protestene fortsatte. Så kom koronapandemien og gjorde situasjonen enda verre.

Koronapandemien hadde satt sitt preg på Libanon før tirsdagens eksplosjon. Men mange sykehus ble rammet, og testing og behandling av covid-19-pasienter har stanset helt opp ved de fleste store sykehusene i Beirut. Foto: AP / NTB scanpix

Konflikt lite sannsynlig

Et lite håp øynes nå i at verdenssamfunnet nå trommer sammen hjelp til Libanon. Men pengene som nå strømmer inn, kan ifølge Tuastad føre til at elitene ser enda mindre grunn til å gi fra seg makten.

– Det er ingenting som fører til så mye korrupsjon som gjenoppbygging. Det er mye penger som kommer inn, slår han fast.

Andre Midtøsten-forskere påpeker at et regimeskifte er lite sannsynlig, fordi det ikke finnes et reelt alternativ. Samtidig øker frykten en oppblomstring av den sekteriske konflikten og ny borgerkrig dersom den libanesiske regjeringen kollapser.

Men dette er lite sannsynlig, mener Tuastad.

– Hæren er stabil og representerer alle de religiøse gruppene, påpeker han.

Minst 137 omkom, over 5000 ble skadet og 250.000 mennesker ble hjemløse i den voldsomme eksplosjonen i havneområdet i Beirut tirsdag. Foto: AP / NTB scanpix

Ekstrem «makeover»

Det som trengs i Libanon, er en ekstrem «makeover» av hele det politiske systemet i retning av mer demokrati, mener Tuastad. Men det er et langt lerret å bleke, medgir Midtøsten-forskeren.

– Vi må nok vente på en ny generasjon av politiske ledere som i større grad reflekterer de unges verdier, som er mer ikke-sekteriske, sier han.

Samtidig peker han på at Libanon er et svært pluralistisk samfunn, med kultur for innovasjon og store menneskelige ressurser.

– Det er Libanons håp, sier Tuastad.