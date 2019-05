Søker immunitet mot tre korrupsjonsanklager

Ny regjering: Benjamin Netanyahu er for øyeblikket i gang med å sette sammen en ny høyreregjering. Og hans planer for koalisjonsforhandlingene inkluderer et forslag om at et alminnelig flertall i Knesset skal kunne trumfe Høyesterett. Her er han til stede på en minneseremoni for Holocaust. FOTO: Foto: Abir Sultan, TT NYHETSBYRÅN