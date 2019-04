MØTES I DAG: Tysklands statsminister Angela Merkel sier at hun og Emmanuel Macron skal møtes for å bli enige om et utsettelses-kompromiss. FOTO: Frank Augstein / AP / NTB scanpix

Merkel og Macron møtes for å avgjøre brexit-utsettelse

Tysklands statsminister Angela Merkel sier at hun og Emmanuel Macron skal møtes i løpet av dagen for å bli enige om et utsettelses-kompromiss for brexit.