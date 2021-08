Over 200.000 demonstrerte mot koronaregler i Frankrike

Rundt 237.000 franskmenn demonstrerte mot koronapasset i Paris og andre steder i landet, ifølge innenriksdepartementet.

Demonstranter i gatene i Paris lørdag. Foto: Adrienne Surprenant / AP / NTB

NTB-AFP-AP

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Demonstrasjonene kommer etter en ny lov som gjør at koronapass blir obligatorisk for å komme inn på enda flere steder.

Frankrikes grunnlovsdomstol ga tidligere denne uken president Emmanuel Macron medhold i at innføringen av et koronapass med fordeler for dem som er vaksinert eller har testet negativt, er i tråd med lovverket.

Demonstranter gikk gjennom gatene vest i Paris lørdag, omringet av opprørspoliti. Tre andre demonstrasjoner har vært planlagt andre steder i hovedstaden.

I Paris var det 17.000 personer som demonstrerte, mens det i Nice var mellom 10.000 og 20.000 i gatene. I Provence-Alpes-Côte d'Azur-regionen i Sør-Frankrike var det nesten 40.000 som demonstrerte.

Utvidet reglene

Fra før krav om koronapass for blant annet kinoer, konserter og fornøyelsesparker, mens det fra mandag blir utvidet til å gjelde restauranter, kafeer, langdistansereiser og i enkelte tilfeller sykehus.

Passet er ytterst omstridt og begrenser adgangen til kinoer, restauranter og intercitytog for dem som nekter å la seg vaksinere. Tusener har marsjert i gatene med slagord om at Macron er en helsediktator.

Grunnlovsdomstolen er den øverste autoritet på hvorvidt nye lover er i overensstemmelse med grunnloven. Domstolen godkjente både koronapasset og vedtaket om at alt helsepersonell må vaksinere seg mot covid-19.

– Blir presset

34 år gamle Alexandre Fourez demonstrerer for første gang i helgen og sier han selv har vært smittet.

– Problemet med helsepasset er at vi blir presset, sier han til AP, og legger til at han tviler på at det bare vil være en midlertidig ordning.

Ifølge Frankrikes innenriksdepartementet demonstrerte over 200.000 i forrige uke, mens over 160.000 gjorde det helgen før det. Selv om mange av dem som demonstrerer, ikke er vaksinerte, er det også flere som prinsipielt er imot koronapasset.

Publisert Publisert: 7. august 2021 21:13