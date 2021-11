Far mistenkes for å ha knivstukket barna og kastet dem ned fra 4. etasje

Et foreldrepar i Stockholm er pågrepet, mistenkt for å ha knivstukket to barn og deretter kastet dem ned fra en balkong eller et vindu i 15 meters høyde.

Politi ved åstedet i Hässelby i Stockholms nordvestlige forsteder.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Det yngste av de to barna, som ifølge politiet begge er under ti år gamle, døde natt til mandag. Det andre barnet er livstruende skadd.

Barna ble funnet av en forbipasserende utenfor boligblokken i Hässelby, nordvest i Stockholm, klokka 21.46 søndag kveld.

Barnas foreldre er pågrepet, mistenkt for drap og drapsforsøk. Ifølge Aftonbladet ble en av dem funnet med skader da politiet tok seg inn i leiligheten.

Knivstukket i sengen

Ifølge opplysninger til Expressen og flere andre medier skal barnas far, en 45-åring, ha knivstukket dem mens de lå i sengene. Han skal deretter ha kuttet seg selv med kniven.

Politiet har ikke kommentert dette, og verken mannen eller barnas mor er foreløpig avhørt.

Det er uklart hva som ligger bak hendelsen. Politiet har innledet vitneavhør og banker på dører i området.

– Vi har tatt beslag i for eksempel klær, og åstedet er sperret av, sier politiets pressetalsperson Daniel Wikdahl.

Stille familie

45-åringen skal tidligere være ustraffet. En nabo, som bor i samme trappeoppgang, forteller til Expressen at han hørte bråk fra familiens leilighet i 21.30-tiden søndag.

– Det hørtes mer ut som om noen falt enn som skrik. Jeg hørte ikke barneskrik. Men det gikk svært raskt, så jeg tenkte ikke så mye over det, forteller mannen.

Han betegner familien som uvanlig stille og familiefaren som en trivelig kar.

– Jeg møtte ham i heisen av og til. Han var svært hyggelig og imøtekommende, forteller han.