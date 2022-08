Trump fikk begjæring om dokumenter før FBI-ransaking

Før FBI ransaket Donald Trumps eiendom Mar-a-Lago i Florida, hadde justisdepartementet bedt ham returnere graderte dokumenter de mente befant seg der.

Justisdepartementet sendte Donald Trump en begjæring om å levere tilbake graderte dokumenter lenge før FBI ransaket ekspresidentens luksuseiendom Mar-a-Lago denne uken, skriver New York Times.

Trump mottok i våres en rettslig begjæring der det amerikanske justisdepartementet etterlyste dokumenter de mente han ikke hadde gitt fra seg tidligere i år, skriver New York Times torsdag. Avisen viser til tre kilder med kjennskap til saken. Ekspresidenten hadde før dette levert tilbake flere esker med dokumenter han urettmessig tok med seg da han flyttet ut av Det hvite hus, ifølge avisen.

Begjæringen antyder at departementet hadde prøvd flere metoder før det ble utstedt en ransakelsesordre og FBI-agenter troppet opp ved Mar-a-Lago mandag.

Samtidig sier noen av Trumps støttespillere at begjæringen viser at ekspresidenten og hans folk samarbeidet med justisdepartementet for å finne og returnere de aktuelle dokumentene, og at det derfor ikke var noe grunnlag for å ransake luksuseiendommen i Florida.

Justisdepartementet har ikke ønsket å kommentere saken. Trumps advokat har ikke svart på avisens henvendelser. Det er ikke klart hvilke dokumenter som etterlyses i begjæringen eller hva Trump eventuelt har overlevert etter å ha mottatt den.