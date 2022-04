Jens Stoltenberg: – En brutalitet vi ikke har sett i Europa på flere tiår

Vestlige ledere uttrykker sjokk og gru over at det er funnet mange titalls sivile i massegraver i Butsja etter den russiske tilbaketrekningen.

En kvinne gir en ukrainsk soldat en klem etter at ukrainske styrker inntok Butsja da de russiske styrkene trakk seg ut.

Funnene tyder på at sivile ble drept i Kyivs omegn før de russiske styrkene trakk seg ut av byens forsteder som følge av hard ukrainsk motstand.

Reportere fra nyhetsbyrået AFP så minst 20 lik, alle i sivile klær, strødd langs en boliggate i Butsja fredag. En hadde hendene bundet bakpå ryggen, med sitt ukrainske pass ved siden av.

NRK er i Butsja. Journalist Morten Jentoft forteller til hjemmeredaksjonen om det han så.

Morten Jentoft.

– Det vi har sett er nesten ikke til å beskrive, noe av det aller sterkeste jeg har opplevd som journalist, sier han til NRK.

– Slike bilder er som et slag i magen. Dette er virkeligheten hver eneste dag så lenge den russiske brutaliteten mot Ukraina fortsetter, sier USAs utenriksminister Antony Blinken.

Russerne nekter at de står bak

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg kaller drapene på sivile grusomt og en brutalitet vi ikke har sett i Europa på flere tiår.

Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock kaller bildene utålelige og krever at de ansvarlige stilles for retten for krigsforbrytelser. Det samme krever Frankrikes president Emmanuel Macron.

Mange døde er funnet i gatene i den ukrainske byen Butsja.

Søndag opplyste en ukrainsk tjenestemann at 57 døde var funnet i en grav i byen, som han viste frem til en AFP-reporter. Minst ti lik var synlig, delvis begravet.

– Her, i denne lange graven, er 57 mennesker begravet, sier Serhij Kaplytsjnij, som sier han er sjef for redningstjenesten i Butsja, som organiserer oppgravingen.

FN: Mulige krigsforbrytelser

FN sier at funn av massegraver i Butsja reiser alvorlige spørsmål om krigsforbrytelser, og ber om at bevis blir tatt vare på.

– Det vi vet hittil, reiser alvorlige og bekymringsfulle spørsmål om mulige krigsforbrytelser og grove brudd på folkeretten, sier FNs kontor for menneskerettigheter søndag.

FN sier samtidig at de ikke kan utelukke at noen av de døde er ukrainske eller russiske soldater som har falt i kamp, eller at noen er sivile som har dødd av naturlige årsaker.

De russiske militære benekter at de har drept sivile i Butsja og sier at ikke en eneste sivilperson led overlast i den tiden Russland hadde kontrollen i byen.

Ukraina har beskyldt russiske styrker for overlagte massakrer i Butsja. Myndighetene opplyste lørdag at nesten 300 mennesker var funnet begravet i byen etter at de russiske styrkene trakk seg ut.