Biden besøker tornadorammede Kentucky

USAs president Joe Biden skal onsdag besøke Kentucky, der ødeleggelsene er omfattende etter tornadoene som rammet delstaten.

En tornado raserte sentrum av byen Mayfield i den amerikanske delstaten Kentucky lørdag. Antallet bekreftede omkomne i byen ble nedjustert etter at flere ansatte på en ødelagt stearinlysfabrikk viste seg å være i live.

Chelsea Emmons står med en katt i armene i restene av morens hjem i Bremen i delstaten Kentucky. Boligen ble ødelagt av en tornado fredag kveld. Katten ble funnet i en kommodeskuff.

Pressetalsperson Jen Psaki i Det hvite hus sier Biden skal møte lokale myndigheter og få førstehånds kunnskap om arbeidet etter katastrofen.

Biden skal blant annet besøke Mayfield, en av byene som er hardest rammet.

I sentrum er gatene dekket av bygningsrester og brukne trær. Strømledninger ligger på bakken, bilvrak står i gatene og takene er borte på mange av bygningene som fortsatt står.

Samtidig fortsetter letingen etter overlevende og omkomne.

Usikre dødstall

Guvernøren i Kentucky, Andy Beshear, sa mandag at minst 74 mennesker er omkommet i delstaten. Han har tidligere operert med et høyere dødstall, og det kan fortsatt gå lang tid før myndighetene har full oversikt over alle døde og savnede.

109 mennesker er registrert som savnet, og Beshear regner med at antallet bekreftede døde igjen vil stige.

Ordføreren i Mayfield, Kathy Stewart O’Nan, sier mye av infrastrukturen i byen er ødelagt.

– Vi har ikke drikkevann, vanntårnet gikk tapt. Vannrensesystemet er ødelagt, og vi har ikke noe tilførsel av naturgass, sier O’Nan til TV-stasjonen CBS.

Klimaendringene

Også delstatene Illinois, Tennessee, Arkansas og Missouri ble rammet av tornadoene fredag og lørdag.

Her omkom til sammen minst 14 mennesker. Minst seks døde på et Amazon-lager i Illinois, der de jobbet kveldsskift for å få sendt av gårde varer som skal leveres før jul.

At USA rammes av ødeleggende tornadoer på vinteren, er svært uvanlig. Unormalt varmt vær skal ha bidratt til ekstremværet, som Joe Biden har knyttet til klimaendringene.

Én av tornadoene beveget seg over en strekning på 322 kilometer, noe som betegnes som ekstraordinært.