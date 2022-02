Dødstallene stiger etter skred og flom i Brasil

Tallet på omkomne har steget til minst 34 etter at et kraftig uvær utløste et stort jordskred i byen Petrópolis i delstaten Rio de Janeiro tirsdag.

Redningsmannskaper søker etter overlevende og omkomne i jordskredet i byen Petrópolis i delstaten Rio de Janeiro.

I sosiale medier er det lagt ut flere videoer som skal vise skredet og store regnmengder som fosser gjennom byen.

Det er frykt for at antallet døde kan stige ettersom letearbeidet fortsetter. Hundrevis døde på grunn av styrtregn i regionen i 2011.

Store redningsmannskaper jobber med å søke gjennom de rammede områdene.

Tirsdag kom det 25,8 centimeter med nedbør i løpet av tre timer, nesten like mye som i løpet av de 30 foregående dagene til sammen

Brasils president Jair Bolsonaro skriver på Twitter at han har bedt myndighetene om å gi umiddelbar støtte til de rammede.