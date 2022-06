WHO: Apekopper er ikke en global helsekrise

Utbruddet av virussykdommen apekopper er en dypt urovekkende, pågående helsetrussel, men er for øyeblikket ikke en global folkehelsekrise, mener WHO.

Apekopperviruset er sjelden dødelig, men Verdens helseorganisasjon (WHO) er dypt bekymret over at viruset nå sprer seg urovekkende raskt.

Verdens helseorganisasjons (WHO) konklusjon ble presentert lørdag etter at ekspertene i organisasjonens krisekomité møttes to dager tidligere. Her heter det at utbruddet ikke kan klassifiseres som en folkehelsekrise av internasjonal bekymring – som er det høyeste trusselnivået på WHOs skala.

Komiteen slår imidlertid fast at omfattende tiltak er nødvendig for å hindre spredning av utbruddet.

– Jeg er dypt bekymret over spredningen av apekopper, som nå er påvist i over 50 land, i fem WHO-regioner, med 3.000 tilfeller siden starten av mai, sier WHO-direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus i en uttalelse sent lørdag kveld.

– Følges ekstremt tett

– Krisekomiteen delte alvorlige bekymringer om omfanget og takten i det pågående utbruddet, forteller Tedros.

Det er mange ukjente faktorer og mangler i dataene, men komiteen er klar til å samles igjen på et passende tidspunkt, tilføyer direktøren.

– Dette er åpenbart en helsetrussel som er under utvikling, og som jeg og mine kolleger i WHO-sekretariatet følger ekstremt tett, sier Tedros.

Rask spredning

Komiteen påpeker at apekopper har vært i omløp i en rekke afrikanske land i mange tiår. Likevel er det forsømt både når det gjelder forskning, finansiering og oppmerksomhet.

– Dette må endres, ikke bare for apekopper men for andre forsømte sykdommer i lavinntektsland, sier Tedros.

Han sier at utbruddet er spesielt bekymringsfullt fordi viruset sprer seg raskt og vedvarende til nye land og regioner.

Tilfeller i Norge

WHO erklærte 30. januar 2020 at utbruddet av det da nye koronaviruset fra Wuhan i Kina var en internasjonal folkehelsekrise. Det innebar økt internasjonalt samarbeid i kampen mot spredningen av viruset. Før covid-19 hadde WHO bare erklært fem globale folkehelsekriser siden 2009.

Apekopper kan smitte ved nær fysisk kontakt mellom mennesker over tid. Det er fremdeles uklart om viruset kan spres på andre måter. De fleste blir friske uten behandling, og kun i sjeldne tilfeller fører viruset til alvorlig sykdom eller dødsfall.

Fram til torsdag hadde Folkehelseinstituttet (FHI) registrert totalt ni tilfeller av sykdommen i Norge, samtlige knyttet til det pågående utbruddet i Europa.

De vanligste symptomene på apekopper er feber og nedsatt allmenntilstand etterfulgt av utslett og lymfeknutehevelse.