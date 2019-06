GODT BEVOKTET: Huaweis 5G-nett har lenge vært en hodepine for vesten. Ifølge president Donald Trump og hans regjering vil det være en sikkerhetsrisiko for USA og dets allierte om Huawei – med dets angivelige forbindelser til det kinesiske styret – får lov til å bytte ut kritisk infrastruktur i vestlige land, som det nye mobilnettverket 5G. Bildet er fra Huaweis hovedkontor i Shenzhen i Guangdong-provinsen. FOTO: JASON LEE / X01757

Kina viker ikke en tomme

En rapport fra den kinesiske regjeringen understreker at verden står ved et økonomisk veikryss, og at Beijing om nødvendig vil kjempe med nebb og klør i handelskonflikten med USA.