Eks-kong Juan Carlos overførte millioner til tysk elskerinne

Spanias tidligere konge, 82 år gamle Juan Carlos, etterforskes ikke av politiet, sier Spanias visestatsminister Carmen Calvo.

Publisert Publisert Nå nettopp

De tidligere kongens beslutning om å forlate Spania har fått bred omtale i landets medier de siste dagene. Hvor Juan Carlos nå befinner seg, er ikke kjent. Foto: AP / NTB scanpix

NTB

Juan Carlos kunngjorde tidligere i uken overraskende at han forlot Spania, og spanske medier har siden meldt at han satte kursen for Den dominikanske republikk.

Bakgrunnen skal ha vært en mulig korrupsjonssak under opprulling i Spania og Sveits, der den tidligere kongen kan ha vært involvert.

Begge land undersøker nå eks-kongens finanser, men Spanias visestatsminister Carmen Calvo understreket onsdag at Juan Carlos ikke er satt under etterforskning og heller ikke har «flyktet» fra landet.

– Han flykter ikke fra noe, for han er ikke implisert i noen kriminalsak, sa hun.

Tysk elskerinne

En tidligere elskerinne, den tyske forretningskvinnen Corinna Larsen, har fortalt at Juan Carlos i 2011 fikk penger under bordet fra Saudi-Arabia i forbindelse med en spansk kontrakt om togutbygging i landet.

Den sveitsiske avisen La Tribune skrev i mars at Saudi-Arabias kong Abdulla i 2008 overførte 100 millioner dollar til en konto i den sveitsiske banken Mirabaud. Den spanske kongen hadde ifølge avisen tilgang til kontoen, som var registrert på en stiftelse registrert i Panama.

Ifølge Larsen benyttet Juan Carlos kontoen til 2012, da han overførte det gjenværende beløpet – nærmere 65 millioner dollar – til henne, ifølge La Tribune.

En tidligere elskerinne av Spanias abdisere monark, Juan Carlos, hevder å ha fått overført 65 millioner dollar fra ham. Pengene skal ha vært en bestikkelse den daværende kongen fikk Fra Saudi-Arabia. Foto: AP / NTB scanpix

Overført til Bahamas

Dette var ifølge Larsen en gest av kjærlighet fra de spanske monarkens side, noe hun ifølge den spanske avisen El Pais har fortalt i avhør med sveitsiske eterforskere.

Pengene ble ifølge Larsen overført til en konto i Bahamas, også det kjent som et skatteparadis der bankene gir lite innsyn.

Ifølge La Tribune innledet sveitsisk politi i 2018 etterforskning mot Larsen, banken Mirabaud, en advokat og en ikke navngitt forretningsmann, mistenkt for hvitvasking. Juan Carlos skal ikke være omfattet av etterforskningen.