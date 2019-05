Venezuelas opposisjonsleder Juan Guaidó bekrefter at det har vært samtaler i Norge, men sier partene ikke har blitt enige om noen avtale for å løse konflikten.

– Delegasjoner har vært i Norge, sa Guaido på en pressekonferanse i Caracas torsdag kveld. Han understreket at det ikke har blitt enighet om noen avtale, og han avviser også at partene har sittet i konkrete forhandlinger.

– Det har ikke vært forhandlinger. Dette er et forsøk fra Norge på å megle, noe som har pågått i månedsvis. Dette var den andre invitasjonen til Oslo. Alt annet er spekulasjoner, sa Guaido ifølge avisen El Nacional.

Under en politisk samling i Caracas tidligere torsdag kveld understreket Guaido at opposisjonen ikke vil gå inn i «falske forhandlinger».

Guaido omtaler invitasjonen fra Norge som «enda et initiativ fra et land som ønsker å samarbeide».

– Vil vinne tid

Opposisjonen har tidligere sagt at president Nicolás Maduro har brukt forhandlinger til å søke å vinne tid og at han tidligere ikke har vært oppriktig med sine innrømmelser.

Også Venezuelas FN-ambassadør Jorge Valero bekrefter at det har vært møter i Oslo.

– Jeg kan bekrefte at det er dialog, men jeg kan ikke gå i detalj, sier Valero, ifølge BBC.

Ifølge han deltar representanter fra regjeringen og den «demokratiske delen» av opposisjonen.

– Det er en del av opposisjonen som er demokratisk, men så er det en annen del som kun er marionetter for USA, sier han videre.

Samtaler over flere dager

Anonyme kilder har uttalt at samtaler har funnet sted på en hemmelig plass i Oslo i «flere dager» og at delegasjonene var ventet å returnere til Caracas torsdag, ifølge NRK.

Det norske utenriksdepartementet vil verken bekrefte eller avkrefte samtalene.

– Vi har over tid holdt tett kontakt med begge parter. Vi verken bekrefter eller avkrefter norsk engasjement i fredsprosesser og dialoginitiativ, uttalte pressetalsperson Ingrid Kvammen Ekker i UD til NTB torsdag.

Hun la til at Norge er bekymret over situasjonen i Venezuela og oppfordrer partene til å finne en fredelig løsning på konflikten.

Begge sider deltar

Ifølge venezuelanske medier er tidligere parlamentsmedlem Gerardo Blyde og Fernando Martínez Mottola, som var minister i Carlos Andrés Pérez' regjering, opposisjonens representanter, i tillegg til Stalin Gonzalez i nasjonalforsamlingen.

Blant representantene for regjeringen er informasjonsminister Jorge Rodriguez. Nicolás Maduro har selv uttalt at Rodriguez er på et «veldig viktig møte» i utlandet.