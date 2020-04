Fakta om ulike lands lettelser i koronarestriksjonene

Storbritannia: Etter å ha nølt lenge, foretok regjeringen en tilnærmet total nedstengning av hele landet 23. mars. Restauranter, puber og kafeer er stengt, i likhet med de fleste butikker utenom matbutikker og apotek. Slagordet er «bli hjemme», og fungerende statsminister Dominic Raab har sagt at de strenge tiltakene vil gjelde inntil man ser en utflating av kurven for smitte og dødsfall.

Frankrike: Landet har hatt blant de strengeste tiltakene i Europa. Mandag kunngjorde president Emmanuel Macron at det tilnærmede portforbudet forlenges til 11. mai, men at man da vil foreta en gradvis åpning av landet, forutsatt at smittesituasjonen tillater det. I fire uker ennå vil det være forbudt å gå ut annet enn for å handle mat og medisiner. Trening kan kun skje før klokken 10 og etter klokken 19. Alle større sportsarrangementer vil være forbudt til 15. juli.