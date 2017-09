Brexit har satt sinnene i kok på Labours landsmøte. Et forslag fra partiets EU-vennlige gruppe har blitt effektivt blokkert av partiets venstreside.

Storbritannia må fortsatt være en del av EUs indre marked etter brexit, mener EU-tilhengerne i det britiske arbeiderpartiet.

De vil ha en avstemning på landsmøte for å spikre partiets holdning, men det er blitt blokkert av partileder Jeremy Corbyns støttespillere i fagbevegelsen og grasrotbevegelsen Momentum, skriver The Times.

– Dette er et slag i ansiktet for aktivister som stemte for å bli i EU, sier Labours parlamentsmedlem Mary Creagh til BBC.

Corbyn er kjent som en EU-skeptiker og sa seg da også i et intervju med BBC søndag skeptisk til å knytte Storbritannia til det indre markedet etter brexit.

Brexit-saken er den eneste store saken det er ventet strid om på Labours landsmøte.

Etter det gode parlamentsvalget i juni sitter partileder Jeremy Corbyn tryggere enn noen gang. Labour gjør det nå bedre enn Theresa Mays konservative parti på meningsmålingene.