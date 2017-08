Kenya ruster seg til ny presidentduell

Innspurten: I år representerer Raila Odinga koalisjonen Nasjonal superallianse, som består av fem opposisjonspartier som for første gang har greid å samle seg rundt én presidentkandidat. Her er han omringet av supportere under valgkampinnspurten i Uhuru Park i Nairobi lørdag. FOTO: Ben Curtis / TT / NTB Scanpix