Belgisk hjelpearbeider dømt til 40 års fengsel og pisking i Iran

Iran har dømt en belgisk hjelpearbeider til 40 års fengsel og 74 piskeslag etter å ha funnet ham skyldig i spionasje, melder statlige medier i landet.

NTB

Rettssaken mot 41 år gamle Olivier Vandecasteele gikk bak lukkede dører, men ifølge iranske medier ble han dømt til 12,5 års fengsel for spionasje, 12,5 år for å ha samarbeidet med fiendtlige regjeringer og 12,5 år for hvitvasking. Han ble også dømt til 2,5 år for valutasmugling. På toppen av dette ble han dømt til pisking og fikk en bot på 1 million dollar.

Det er ikke kjent hvem Vandecasteele skal ha spionert for, eller hva dommen ellers bygger på. Det er heller ikke kjent om den er relatert til protestene mot det iranske regimet som brøt ut da 22 år gamle Mahsa Amini døde i det såkalte moralpolitiets varetekt i august i fjor.

Iranske myndigheter har gjentatte ganger hevdet at utenlandske krefter har stått bak protestene, men har ikke lagt fram beviser for dette.

Iran har opp gjennom årene fengslet en rekke utenlandske statsborgere og ofte dømt dem til lange fengselsstraffer etter summariske rettssaker bak lukkede dører.

I henhold til iransk lov kan Vandecasteele anke dommen. Dersom den blir stående, kan han først løslates etter 12,5 år.