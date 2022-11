Iranske demonstranter fortsetter presset mot myndighetene

Iranske demonstranter fortsetter med sine protester – til tross for regimets harde framferd, arrestasjoner og trusler om lange fengselsstraffer og dødsstraff.

Her protesterer iranere i Teheran mot regimet og at 22 år gamle Mahsa Amini døde i politiets varetekt tidligere i høst. Dødsfallet utløste de massive protestaksjonene som har funnet sted over hele Iran de siste ukene. Bildet er tatt av en person som ikke er ansatt av Associated Press og innhentet av AP utenfor Iran.

NTB-AFP

Iran har i høst blitt rystet av protester i et omfang uten sidestykke siden den islamske revolusjonen i 1979.

Myndighetene har advart demonstranter med at nok er nok og at de nå må forlate gatene, men demonstrantene viser ingen tegn til å gi seg. Protestaksjonene popper hele tiden opp på ulike steder, som i boligområder, store veier og ved universiteter over hele landet.

I Ekbatan-distriktet i hovedstaden Teheran denne uka ropte demonstranter «Død over diktatoren» mens sikkerhetsstyrkene forsøkte å få kontroll over dem blant annet ved å bruke sjokkgranater. Opptak av hendelsen er lagt ut på nettet av blant andre aktivistgruppa 1500 tasvir.

Iranske kvinner viser sin protest mot regimet etter at 22 år gamle Mahsa Aminis døde i politiets varetekt tidligere i høst. Bildet er tatt av en person som ikke er ansatt i Associated Press og innhentet av AP utenfor Iran / NTB

Kampsanger på universiteter

Den Oslo-baserte eksilgruppa Iran Human Rights (IHR) opplyser at det denne uka også har vært demonstrasjoner ved Isfahan-universitetet. Opptak delt i sosiale medier viste protestaksjoner også ved fakulteter i Teheran og Isfahan.

IHR sier en stor folkemengde deltok tirsdag for å markere at det er 40 dager siden demonstranten Siavash Mahmoudi ble skutt og drept av sikkerhetsstrykene på Behesht-e Zahra-gravplassen utenfor Teheran. Også disse demonstrantene skal ha ropt «Død over diktatoren».

Studenter ved Beheshti-universitetet i Teheran, deriblant flere kvinner som ikke hadde på seg hodeskjerf, marsjerte mens de ropte og sang kampsanger, ifølge det New York-baserte Senter for menneskerettigheter i Iran (CHRI).

Aktivister la seg ned utenfor den iranske ambassaden i London mandag i klar protest mot iranske myndigheters voldsbruk mot demonstranter i Iran.

Skiller seg ut

Det har vært en rekke demonstrasjoner og protestmarkeringer i Iran de siste tjue årene, men denne protestbevegelsen skiller seg ut – både i hvordan protestene skjer og at de er så langvarige.

Demonstrantene krever ikke bare endringer, men revolusjon. De har også regelmessig brutt tabuer. Bilder delt i sosiale medier viser blant annet at veggmalerier av den revolusjonære lederen ayatolla Ali Khamenei og hans forgjenger Khomeini er blitt malt over med rød maling i den hellige byen Qom.

Menneskerettighetsgrupper opplyser at tusenvis er blitt arrestert over hele landet. Irans rettsvesen har opplyst at 1.000 mennesker er siktet i forbindelse med «opptøyer».

Rettssaken mot fem menn siktet for lovbrudd som kan medføre dødsstraff, ble innledet i Teheran i slutten av oktober.

Som en mafia

Rapperen Toomaj Salehi er den siste i rekken av kjente personer som er blitt arrestert, opplyser CHRI.

– Du har å gjøre med en mafia som er klar til å drepe hele nasjonen … for å beholde sin makt, penger og våpen, uttalte Toomaj til CBC/Radio-Canada forrige uke.

Minst 46 journalister er arrestert, ifølge den New York-baserte organisasjonen Committee to Protect Journalists. Tirsdag sa iranske myndigheter at de har løslatt åtte journalister. Samtidig var minst 20 journalister ifølge iranske medier fortsatt fengslet.

Ifølge IHR er over 250 mennesker drept under høstens protestaksjoner.

Amnesty International mener at det ikke ser ut til at Irans sikkerhetsstyrker kjenner noen grenser når det kommer til grusomheter.

Uroene i landet startet etter at 22 år gamle Mahsa Amini døde i moralpolitiets varetekt 16. september etter å ha blitt arrestert for påståtte brudd på landets konservative klesregler for kvinner.