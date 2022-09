Nasa-fartøy traff asteroide i test av planetforsvar

Nasas fartøy Dart traff natt til tirsdag norsk tid asteroiden Dimorphos. Det kan bety at jorden i fremtiden kan være i stand til å redde seg selv fra kosmiske objekter med kurs mot planeten.

Nasas romfartøy Dart traff asteroiden Dimorphos natt til tirsdag norsk tid. Manøveren blir sett på som en avgjørende prøve på vår evne til å stoppe kosmiske objekter fra å ødelegge livet på jorden.

NTB

Hensikten med forsøket er å se om man kan endre en asteroides kurs ved å sende et romfartøy inn i den i høy hastighet.

– Treff er bekreftet for verdens første planetariske forsvarstestoppdrag, sto det skrevet på Nasas direktesending, mens ingeniører og forskere fra romfartsorganisasjonen brøt ut i jubel.

Traff i rasende fart

Romskipet Double Asteroid Redirection Test (Dart) ble skutt opp fra California i november i fjor. Det traff asteroiden med en fart på rundt 23.000 kilometer i timen.

Testen synes å ha vært vellykket, men det kan ta opptil et par måneder før man vet hvor endret asteroidens kurs eventuelt har blitt.

– Så vidt vi kan se, var vår første test av planetarisk forsvar en suksess. Jeg synes jordboere kan sove bedre. Jeg kommer definitivt til å gjøre det, sa Nasas Elena Adams på en pressekonferanse etterpå, til jubel i rommet.

Slik så det ut på Nasas direktesending da Dart traff Dimorphos.

Ønsker å endre bane

Verken den lille månen Dimorphos eller storebroren den går i bane rundt, Didymos, utgjør noen trussel når paret passerer sola, på det nærmeste over 11 millioner kilometer fra jorden.

Men eksperimentet er av Nasa ansett som viktig å gjennomføre før et faktisk behov melder seg.

Ved å treffe Dimorphos er håpet å skyve den inn i en mindre bane, og kutte ti minutter av tiden det tar å kretse rundt Didymos. Det høres ikke ut som så mye, men forskerne understreker at det vil utgjøre en betydelig forskjell over flere år.

– Det er nå forskningen starter. Nå kommer vi faktisk til å se hvor effektive vi har vært, sa Lori Glaze, som leder Nasas avdeling for planetarisk forskning.

Fortrinn over dinosaurene

Eksperter på såkalt planetarisk forsvar foretrekker heller å styre en truende asteroide eller komet ut av kurs, om de får nok tid, enn å sprenge den og skape massevis av mindre deler som kan treffe jorden.

Nasa tror det kan kreves flere fartøy som treffer asteroidene, eller en kombinasjon av slike fartøy og ikke ennå oppfunne fartøy som bruker egen gravitasjon for å avbøye asteroidene.

– Dinosaurene hadde ikke et romprogram for å gjøre dem klare over hva som kom, men det har vi, sa klimarådgiver Katherine Calvin i Nasa, med henvisning til masseutryddelsen av dinosaurene for 66 millioner år siden, som antas å ha blitt forårsaket av en stor asteroide, flere vulkanutbrudd, eller en kombinasjon av de to faktorene.