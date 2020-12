Barnier ser en viss fremgang i brexitforhandlingene

Det har vært noe fremgang i forhandlingene med Storbritannia, men det er fortsatt avstand på avgjørende punkter, sier Michel Barnier, ifølge EU-diplomater.

Michel Barnier fortalte EU-ambassadørene at det har vært noe fremgang i samtalene med britene, men at det fortsatt er avstand på vesentlige punkter. Foto: Yves Herman / AP / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

– Det har vært en viss fremgang de siste dagene, men det må bygges bro over til dels vesentlige gap, var budskapet fra EUs sjefforhandler da han snakket til EU-diplomatene mandag morgen.

De viktigste punktene det er vanskelig å bli enige om, er fortsatt fiske, konkurranseregler og håndheving av en eventuell avtale.

– Det kan være en smal sti som leder til enighet – dersom forhandlerne kommer seg forbi de siste hindrene, sier en diplomat etter Barniers orientering.

En annen EU-diplomat med tydelig sans for galgenhumor sier til Reuters at «pasienten lever fortsatt, men sørg for å ha nummeret til begravelsesbyrået klart».

Storbritannias statsminister Boris Johnson og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen ble i helgen enige om å strekke seg enda litt ekstra i håp om å få til en avtale før overgangsperioden etter brexit går ut ved nyttår.