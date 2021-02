Suu Kyi ber folket gjøre motstand mot kuppet

Myanmars avsatte leder Aung San Suu Kyi ber folket i landet motsette seg kuppet som militære ledere har gjennomført.

Aung San Suu Kyi ber befolkningen i Myanmar om å gjøre motstand mot militærkuppet. Bildet ble tatt i forrige uke i forbindelse med vaksinering av helsearbeidere på et sykehus i hovedstaden Naypyitaw. Foto: Aung Shine Oo / AP / NTB

NTB

I en uttalelse sier hun at militærets handlinger er et forsøk på å gjeninnføre militærdiktatur.

– Folket oppfordres til å motsette seg kuppet fullt ut og gjøre kraftfull motstand mot det, sier Suu Kyi.

Hun anklager også militæret for ikke å ta hensyn til den pågående koronapandemien.

I en melding på Facebook-siden hennes slås det fast at militærets handlinger er i strid med grunnloven og velgernes vilje.

Suu Kyi har inntil nå vært Myanmars øverste politiske leder. Partiet hennes, NLD, vant valget i november i fjor. Militære ledere kom i etterkant med anklager om valgfusk.

Mandag grep militæret makten, og Aung San Suu Kyi ble pågrepet. Det har vært frykt for et mulig militærkupp den siste uken, og NLD opplyser at Suu Kyis uttalelse ble skrevet før hun ble pågrepet.