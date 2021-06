Brann ved jernbanestasjon røykla London

Brannmannskapene har kontroll på stedet etter at det brøt ut en brann ved jernbanestasjonen Elephant and Castle sør i London. Tykk røyk la seg over området.

Svart røyk steg opp fra området. Foto: PA via AP / NTB

NTB

– Brannmannskaper blir igjen på stedet de neste timene, opplyser brannvesenet i byen på Twitter.

Ifølge brannvesenet rykket 15 brannbiler og 100 brannmenn ut. En video viser en eksplosjon etter at det begynte å brenne.

Politiet har stengt veiene i området og oppfordret folk til å holde seg unna, samt lukke dører og vinduer.

Elephant and Castle er et kollektivknutepunkt sørøst for Waterloo. Togavganger blir utsatt til mandag kveld.

Nødetatene rykket ut med store ressurser. Foto: Jonathan Brady / PA via AP / NTB