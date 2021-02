Drapsdømte Peter Madsen får tilleggsstraff etter fengselsflukt

Danske Peter Madsen har akseptert en dom på ett år og ni måneders fengsel for et fluktforsøk der han tok et gissel. Han soner allerede en livstidsdom for drap.

Peter Madsen ble pågrepet kort tid etter at han i oktober i fjor rømte fra fengselet der han soner en livstidsdom for drapet på den svenske journalisten Kim Wall. Foto: Nils Meilvang / Ritzau Scanpix / NTB

NTB

Madsen rømte fra Herstedvester fengsel i oktober i fjor, men ble raskt pågrepet i nærheten av fengselet. Under flukten tok han en fengselspsykolog som gissel og truet betjenter i fengselet. Han truet også flere politifolk og forsøkte å kapre en bil.

– Det du har utsatt andre mennesker for, er usedvanlig grovt, og det var en usedvanlig grov overtredelse du begikk da du flyktet, sa dommer Martin Broms da dommen ble avsagt i retten i Glostrup tirsdag.

Den drapsdømte 50-åringen erklærte seg skyldig i å ha planlagt og gjennomført flukten. Halvannet års planlegging endte med noen få minutter i frihet før politiet hadde kontroll på ham. Likevel tok det noen timer før han kunne føres bort, fordi politiet først måtte sikre at en bombe han bar på kroppen, ikke utgjorde noen fare.

Aktor hadde bedt om to og et halvt års fengsel for den mislykkede flukten, mens Madsens forsvarer mente halvannet år ville være en passende straff. Madsen må også betale snaut 20.000 danske kroner i oppreisning til psykologen han tok som gissel.

Peter Madsen ble 2018 dømt til livsvarig fengsel for drapet på Kim Wall i august året før. Den svenske journalisten ble drept og partert om bord på Madsens selvbygde ubåt før likdelene ble dumpet i havet.