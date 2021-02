Joe Biden om krisepakken: – Det er nå vi må tenke stort

USAs president Joe Biden henvender seg direkte til det amerikanske folket for å samle støtte til sin 1900 milliarder dollar store korona-krisepakke.

Foto: KEVIN LAMARQUE / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

Kongressen er splittet i spørsmålet om den enorme krisepakken verdt drøyt 16.000 milliarder kroner. Biden prøvde tirsdag å nå et større publikum med sitt budskap om at det nå er nødvendig å virkelig slå på stortrommen.

Biden brukte sin første offisielle reise utenfor Washington til å snakke direkte til velgerne.

– Det er nå vi må tenke stort. Det er nå vi skal bruke penger, sa Biden under en direktesendt fjernsynsoverføring på CNN fra Wisconsin.

Dobbelt så mye

Bidens redningspakke utgjør over det dobbelte av tiltakene som ble vedtatt i kongressen – etter svært intens debatt – i desember.

Biden-administrasjonen mener det er nødvendig med en storstilt innsprøytning nå for å forhindre at økonomien stanser helt opp.

I pakken er det inkludert direkte støtte til innbyggerne. Biden har også som mål å øke minstelønnen, men innrømmer selv at det kan bli vanskelig å få politisk gjennomslag for dette. Selv enkelte moderate demokrater i Senatet er imot at økt minstelønn skal være en del av krisepakken.

Bidens andre hovedmål er å få en effektiv og rask utrulling av covid-19-vaksinene.

Frykt for inflasjon

Noen økonomer frykter at en så stor redningspakke kan føre til den samme skyhøye inflasjonen som herjet USA på 70-tallet.

Men i en tid der arbeidsledigheten er skyhøy og millioner av amerikanere står i fare for å sulte og å bli kastet ut av hjemmene sine, ser andre fagfolk det som nødvendig å kjøre på med hjelpepakken, skriver New York Times.

– Jeg har brukt mange år på å studere inflasjon og bekymre meg over inflasjon. Men vi står foran så store økonomiske utfordringer og lidelse, at vi er nødt til å sette inn tiltak, sier tidligere sentralbanksjef og fersk finansminister Janet Yellen til avisen.

Republikanere er skeptiske

Den høye prislappen møter derimot sterk skepsis hos det store flertallet av republikanerne i kongressen.

På grunn av demokratenes hårfine flertall i både Representantenes hus og senatet, kan de kanskje få gjennom Bidens hjelpepakke uten støtte fra republikanerne. Men Biden har lagt vekt på at han vil gjenreise tverrpolitisk samarbeid i Washington. Biden håper derfor å få med i hvert fall noen av republikanerne.

Støtte hos vanlige folk

Om Biden ikke har støtte blant flertallet av republikanerne i kongressen, ser det ut til at vanlige folk støtter ham.

En meningsmåling fra Quinnipiac tidligere denne måneden viser at nærmere 70 prosent av amerikanerne støtter krisepakken. En meningsmåling fra CNBC viser at 64 prosent mener at summen på krisepakken er riktig – eller til og med bør være større. Bare 36 prosent mente at pakken var for stor.

Biden har selv en tilslutning på nærmere 55 prosent i gjennomsnitt på ulike meningsmålinger. Donald Trump hadde på slutten av sin presidentperiode en gjennomsnittlig støtte på beskjedne 38.6 prosent.

– Hvis du ser på meningsmålingene er de veldig konsistente, sier Bidens pressesekretær, Jen Psaki.

– Det store flertallet av det amerikanske folket liker hva de ser i hjelpepakken – og det burde medlemmene av Kongressen merke seg, mener Psaki.