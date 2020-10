– Vi må ikke velge mellom EU og Russland

I kampen for et fritt og demokratisk valg støtter EUs ledere opposisjonen, mens Putin stiller seg bak regimet. For opposisjonspolitiker Veronika Tsepkala er det ikke et spørsmål om enten eller.

Veronika Tsepkala ser for seg at et nytt Hviterussland vil ha gode relasjoner til både EU og Russland. Foto: AGENCJA GAZETA, REUTERS/NTB